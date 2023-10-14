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Впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Могриця Сумської області; Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. Крім того тут противник завдав авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. У той же час, Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Виїмка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили  близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе та Ульяновка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Садове, Станіслав, Олександрівка та обласний центр Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 285 920 осіб, 4931 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.

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