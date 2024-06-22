Вчера, 21 июня, у границы с Молдовой было задержано 47 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Эту информацию в эфире телемарафона подтвердил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

К сожалению, попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Вчера было задержано большое количество лиц, которых организаторы пытались доставить к границе, чтобы в дальнейшем ее пересечь. Больше подробностей мы сможем сказать несколько позже, поскольку сейчас происходят необходимые процессуальные действия. Задержание происходило пограничниками вместе с другими правоохранительными органами, в частности СБУ, ГБР под процессуальным руководством прокуратуры. Пока продолжаются необходимые следственные действия. Мы возьмем паузу, но обязательно об этом сообщим - сказал Демченко.

Он отметил, что за последний период преступные группы действуют более нагло, потому что пытаются доставить к границе большими группами людей, чтобы в дальнейшем им помочь незаконно пересечь границу.

"Наши оперативные сотрудники работают над тем, чтобы разоблачать такие схемы, устанавливать организаторов, пособников. За время военного положения разоблачено более 480 преступных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - добавил Демченко.

Контекст

Вчера, 21 июня , журналист Виталий Глагола сообщил, что в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой, результатом которой стало обнаружение 5 транспортных средств, в которых были 47 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, и 7 организаторов.

Напомним

Пограничники разоблачили в поезде "Киев - Ужгород" мужчину, который переоделся в женскую одежду, чтобы незаконно пересечь украинскую границу.

Демченко отмечал, что мужчина уже задерживался ранее за попытку незаконного пересечения границы в начале месяца.