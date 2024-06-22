Біля Одеси одразу 47 чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: у ДПСУ розповіли деталі затримання

Вчора недалеко від кордону з Румунією були затримані 47 осіб при спробі незаконного перетину кордону. За даними ДПСУ, за останній період злочинні групи діють більш нахабно, бо намагаються доставити до кордону великими групами людей, щоб в подальшому їм допомогти незаконно перетнути кордон.