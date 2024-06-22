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Біля Одеси одразу 47 чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: у ДПСУ розповіли деталі затримання

Київ • УНН

 • 20229 перегляди

Вчора недалеко від кордону з Румунією були затримані 47 осіб при спробі незаконного перетину кордону. За даними ДПСУ, за останній період злочинні групи діють більш нахабно, бо намагаються доставити до кордону великими групами людей, щоб в подальшому їм допомогти незаконно перетнути кордон.

Біля Одеси одразу 47 чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон: у ДПСУ розповіли деталі затримання

Вчора, 21 червня, біля кордону з Молдовою було затримано 47 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Вчора було затримано велику кількість осіб, яких організатори намагалися доставити до кордону, щоб в подальшому його перетнути. Більше подробиць ми зможемо сказати дещо згодом, оскільки зараз відбуваються необхідні процесуальні дії. Затримання відбувалося прикордонниками разом з іншими правоохоронними органами, зокрема СБУ, ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури. Поки тривають необхідні слідчі дії. Ми візьмемо паузу, але обов’язково про це зазначимо 

- сказав Демченко.

Він зазначив, що за останній період злочинні групи діють більш нахабно, бо намагаються доставити до кордону великими групами людей, щоб в подальшому їм допомогти незаконно перетнути кордон.

"Наші оперативні співробітники працюють над тим, щоб викривати такі схеми, встановлювати організаторів, посібників. За час воєнного стану викрито понад 480 злочинних груп, які обіцяли людям сприяння у незаконному перетині кордону", - додав Демченко.

Контекст

Вчора, 21 червня, журналіст Віталій Глагола повідомив, що о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою, результатом якої стало виявлення 5 транспортних засобів, у яких були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів.

Нагадаємо

Прикордонники викрили у потязі "Київ - Ужгород" чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг, аби незаконно перетнути український кордон.

Демченко зазначав, що чоловік вже затримувався раніше за спробу незаконного перетину кордону на початку місяця.

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