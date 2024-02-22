Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.
Воздушные силы ВС Украины сообщают об обнаружении вражеского беспилотника над районом города Одесса, передает УНН.
Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области22 февраля 2024, 20:05 • 13414 просмотров
Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.
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