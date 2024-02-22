Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.