Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области

Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Четыре танкера с российской нефтью и нефтепродуктами застряли в море после того, как США ввели новые санкции против Ирана, что свидетельствует об усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также об усилиях Запада, направленных на то, чтобы помешать их доходам.