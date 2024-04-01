Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе - вражеской ракете в направлении Кривого Рога, пишет УНН.

Детали

"Ракета на Кривой Рог" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. "Угроза применения авиационных средств поражения", - указали в Воздушных силах.

Также в ВС ВСУ отметили, что фиксируется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. "Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - добавили в Воздушных силах.

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