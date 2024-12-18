Воздушные силы показали запуск ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении рф

Воздушные Силы ВС Украины показали фотографии полета ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении россии, передает УНН.

"Нет ничего прекраснее, чем ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла! Спасибо Алексею Бобовникову за прекрасные фотографии. Спасибо партнерам Франции и Великобритании за поддержку Украины! Спасибо пилотам 7 бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу!" - подписали фотографии Воздушные Силы ВС Украины.

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Украинский милитарный центр сообщал сегодня, что по российским объектам в Ростовской области применяли ракеты Storm Shadow.

Местный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что применялось не менее 10 ракет.

Эти ракеты пыталась сбить российская противовоздушная оборона применяя ракеты-перехватчики, обломки которых, предположительно, падали на дома.

Аналитик Special Kherson Cat рассказал, что обнаруженные уже в поле обломки принадлежат европейским крылатым ракетам Storm Shadow/SCALP.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в ростовской области рф атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - ФКП "Комбинат Каменский". Оно специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для РСЗО и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе.

Напомним

Le Figaro сообщало, что Франция и Великобритания разрешили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.

20 ноября Bloomberg сообщало, что Украина выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории.