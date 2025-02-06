ВОЗ пересматривает расходы в Украине на фоне неопределенности с финансированием от США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Украине адаптируется к возможным изменениям в финансировании после решения США о выходе из организации и приостановлении внешней помощи. Ожидая дополнительной ясности относительно дальнейшей поддержки, ВОЗ уже начала оптимизацию расходов, сокращая операционные расходы и расходы на командировки. Об этом сообщил Суспільному глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает УНН.

Мы проводим необходимое планирование сценариев и пересмотр программ, чтобы обеспечить эффективное распределение ресурсов. ВОЗ Украина уже начала внедрять меры по повышению эффективности расходов, включая консолидацию операционных расходов и командировочных расходов. Несмотря на вызовы, ВОЗ продолжает оказывать помощь, спасающую жизни пострадавшим от войны, и остается ключевым партнером в реагировании на медицинскую помощь и усилиях по восстановлению Украины - говорит Хабихт.

Финансовая поддержка ВОЗ со стороны других доноров остается на том же уровне.

Между тем во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) в Украине сообщили, что госсекретарь США отменил приостановление американской внешней помощи на критически важные гуманитарные проекты, в частности финансирование чрезвычайной продовольственной поддержки.

В пресс-службе сообщили, что их программы в Украине пока реализуются по плану. Также отметили, что организация продолжает сотрудничать с правительством США и другими партнерами, чтобы привлекать внимание к гуманитарным потребностям в стране и поддерживать усилия по продолжению гуманитарной помощи Украине.

Добавим

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее

УНН писал, что Трамп продолжает курс на сокращение участия США в международных организациях, объясняя это их "неэффективностью" и финансовыми потерями для американского бюджета.