ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе

ВОЗ привезла необходимую помощь для больницы Аль-Шифа в Газе. Об этом сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на X, передает УНН.

Детали

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры доставили больнице Аль-Шифа на севере Газы необходимую помощь.

Груз включал в себя еду, 24 050 литров топлива и медицинские принадлежности для 42 000 пациентов, в том числе анестетики, хирургические материалы и лекарства.

Больница продолжает быть минимально функциональной, с острой потребностью в специализированных медицинских работниках - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По информации, также ВОЗ добралась до больницы Аль-Хелоу, которая имеет ограниченные услуги и острые потребности в медицинской помощи.

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