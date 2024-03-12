Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
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Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
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В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев
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Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел
Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена
За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
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ВОЗ доставила помощь больнице Аль-Шифа в Газе
ВОЗ доставила необходимую помощь, включая продукты питания, топливо и медикаменты для 42 000 пациентов в больницу Аль-Шифа в Газе, которая продолжает работать на минимальном уровне и остро нуждается в специализированном медицинском персонале.
В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев
В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.
Ривненские саперы обезвредили 7 фугасных авиационных бомб
В Ровенской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 7 фугасных авиационных бомб, обнаруженных местными жителями во время земляных работ.
Изменения на Евровидении 2024: внедрены полноценные выступления и новое голосование
В песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме страны "Большой пятерки" и Швеция выступят полноценно во время полуфинала. Также объявили расширение окон для голосования и онлайн-голосования для стран, которые не участвуют.
У киевлянина псевдоработники ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн за "белый" военный билет
Четверо псевдосотрудников ТЦК и ГБР требовали 1,7 млн грн у киевлянина, пообещав сделать для него "белый" военный билет.
россияне на захваченных территориях сталкивается с нехваткой медицинского персонала
На оккупированных рф территориях не хватает медицинского персонала, поскольку местные врачи отказываются работать в условиях оккупации, что заставляет врага завозить врачей из рф и набирать студентов для обучения в захваченных медицинских колледжах.
Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел
Крупный пожар вспыхнул возле нефтебазы в российском городе орел после взрыва, также сообщается о взрывах в белгороде и курске.
Британско-американские авиаудары убили 11 и ранили 14 человек в портовых городах Йемена
Британско-американские силы нанесли авиаудары по западному Йемену, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения.
За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн
В январе-феврале 2024 года Государственная таможенная служба Украины выявила 1511 случаев таможенных нарушений на общую сумму 4,2 млрд грн, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.