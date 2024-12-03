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Восстановление тепла в Кривом Роге: Киевщина отправила на помощь бригаду и спецтехнику

Восстановление тепла в Кривом Роге: Киевщина отправила на помощь бригаду и спецтехнику

Киев  •  УНН

 • 4605 просмотра

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Бригада специалистов и спецтехника из Киевской области отправились в Кривой Рог для ремонта теплосетей. Более 110 тысяч жителей города остались без отопления, работники будут работать круглосуточно над восстановлением теплоснабжения.

Более 110 тысяч жителей Кривого Рога на Днепропетровщине остались без тепла в своих квартирах. Чтобы помочь в ремонте теплосетей, Киевщина отправила в Кривой Рог бригаду специалистов и необходимую спецтехнику, сообщил во вторник председатель КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В это непростое время мы должны быть едиными. Наши специалисты будут работать над восстановлением системы теплоснабжения, чтобы жители Кривого Рога могли получить тепло в свои дома. Помогают и бригады из других регионов. Все работают круглосуточно. Чужой беды не бывает. Стремимся как можно быстрее совместно решить проблему

- написал Кравченко в Facebook.

Также, по его словам, Киевщина работает над формированием еще одной бригады, которая отправится в Кривой Рог в ближайшее время.

"Взаимоподдержка между регионами-это наша сила, которая помогает выстоять и одержать победу. Вместе мы преодолеем любые вызовы. Спасибо всем, кто приобщается к этому важному делу!"- отметил начальник КОВА.

Напомним

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заверил, что отопление во всех домах Кривого Рога будет подключено до 8 декабря. Также указал, что обращается в Службу безопасности и Министерство внутренних дел, относительно расследования срыва отопительного сезона в Кривом Роге.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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