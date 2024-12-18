Восхвалял путина и героизировал оккупантов: в Одессе разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП

Служба безопасности разоблачила настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). По материалам дела, клирик оправдывал войну рф против Украины и разжигал религиозную ненависть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял путина и героизировал оккупационные группировки россии.

Также настоятель пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Отдельно клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу рф.

На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Клирику грозит тюремное заключение.