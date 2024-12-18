Восхвалял путина и героизировал оккупантов: в Одессе разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП
Киев • УНН
СБУ разоблачила настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП), который оправдывал войну РФ и восхвалял Путина. Священнослужителю грозит заключение за разжигание религиозной вражды и оправдание агрессии РФ.
Служба безопасности разоблачила настоятеля храма Одесской епархии УПЦ (МП). По материалам дела, клирик оправдывал войну рф против Украины и разжигал религиозную ненависть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял путина и героизировал оккупационные группировки россии.
Также настоятель пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Отдельно клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу рф.
На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА30 нояб. 2024, 01:28 • 34516 просмотров
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Клирику грозит тюремное заключение.