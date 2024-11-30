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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА

На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА

Киев  •  УНН

 • 2383 просмотра

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Во Львовской области не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Из 54 общин, которые были до полномасштабного вторжения, 27 присоединились к ПЦУ, а 27 самостоятельно прекратили деятельность.

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Об этом 29 ноября сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграмме, пишет УНН.

Детали

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ! До начала агрессии России против Украины в 2014 году в нашей области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих сообществ было 54.

За время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

Буданов молится, исповедуется и причащается во время богослужений ПЦУ - капеллан ГУР1 нояб. 2024, 09:42 • 13637 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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