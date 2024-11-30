На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Об этом 29 ноября сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграмме, пишет УНН.

Детали

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ! До начала агрессии России против Украины в 2014 году в нашей области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих сообществ было 54.

За время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

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