На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП-ОВА
Киев • УНН
Во Львовской области не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Из 54 общин, которые были до полномасштабного вторжения, 27 присоединились к ПЦУ, а 27 самостоятельно прекратили деятельность.
Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Об этом 29 ноября сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграмме, пишет УНН.
Детали
Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ! До начала агрессии России против Украины в 2014 году в нашей области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих сообществ было 54.
За время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.
Буданов молится, исповедуется и причащается во время богослужений ПЦУ - капеллан ГУР1 нояб. 2024, 09:42 • 13637 просмотров