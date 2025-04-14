Восемь пар военных уже заключили брак онлайн в "Дії"

Около 200 военных выбрали дату, а восемь пар уже заключили брак онлайн в "Дії" за неделю работы функции в "Армія+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Около 200 военных выбрали дату, а восемь пар уже заключили брак онлайн в "Дії" за неделю работы функции в "Армія+". Только на прошлой неделе невеста Юлия, военнослужащая медицинской роты 47-й бригады "Маґура", через "Армія+" подала заявку и выбрала в "Дії" удобные дату и время. А сегодня у молодоженов прошла свадьба онлайн, которую провел работник Цифрового ЗАГСа. Бракосочетание длилось меньше 15 минут - говорится в сообщении.

Напомним

В приложении "Армія+" появился новый сервис – возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении "Дія".