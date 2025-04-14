Вісім пар військових вже уклали шлюб онлайн у “Дії”

Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+". Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+". Лише минулого тижня наречена Юлія, військовослужбовиця медичної роти 47-ї бригади "Маґура", через "Армія+" подала заявку та обрала в "Дії" зручні дату та час.А сьогодні у молодят пройшло весілля онлайн, яке провів працівник Цифрового ДРАЦСу. Одруження тривало менше 15 хвилин - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У додатку "Армія+" з’явився новий сервіс – можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку "Дія".