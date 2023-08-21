Враг с самого утра обстрелял поселок на Харьковщине: повреждено учебное заведение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Утром понедельника российские оккупанты обстреляли поселок Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области. Информация о пострадавших устанавливается. За прошедшие сутки враг открывал огонь по трем районам Харьковщины, пожилой человек погиб, ранения получили 11 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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“Сегодня около 8:00 утра враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается”, — написал он в Telegram.
По его словам, 20 августа в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Вследствие обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер “скорой”, который оказывал помощь пострадавшим.
В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение “Новой почты”, здание учебного заведения и другие гражданские объекты.
В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеского обстрела погиб мужчина 71 года. В городе повреждены частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание учреждения здравоохранения.
В результате обстрела с. Колесниковка Куп’янского района поврежден частный дом и газопровод.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в воскресенье, 20 августа, в результате вражеских обстрелов Харьковщины погиб мужчина и среди травмированных был полицейский и фельдшер “скорой”.