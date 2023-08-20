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Ворог атакував Харківщину: є загиблий та поранені серед працівників екстрених служб

Ворог атакував Харківщину: є загиблий та поранені серед працівників екстрених служб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У неділю, 20 серпня, унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув чоловік та серед травмованих був поліцейський та фельдшер “швидкої”. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у Telegram, пише УНН.

Цитата 

“Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини. За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Зазначено, що за даними слідства, зранку 20 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Було поранено 45-річного чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні, чоловік перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, гаражі та будівлю підприємства. 

Близько 13:20 російські військові знову завдали удари артилерією по центру м. Куп’янськ: поранено трьох цивільних чоловіків, серед яких фельдшер екстреної медичної допомоги, та 20-річну дівчину. Пошкоджено будівлю пошти, газопровід, навчальний заклад. Згоріло п‘ять приватних автівок.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, о 16:30 відбувся повторний ворожий обстріл Куп‘янська — поранено поліцейського.

Окрім того, у неділю, 20 серпня, близько 9:40 окупанти обстріляли м. Вовчанськ. Загинув 70-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.

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