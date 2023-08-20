Ворог атакував Харківщину: є загиблий та поранені серед працівників екстрених служб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У неділю, 20 серпня, унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув чоловік та серед травмованих був поліцейський та фельдшер “швидкої”. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у Telegram, пише УНН.
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“Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини. За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначено, що за даними слідства, зранку 20 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Було поранено 45-річного чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні, чоловік перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, гаражі та будівлю підприємства.
Близько 13:20 російські військові знову завдали удари артилерією по центру м. Куп’янськ: поранено трьох цивільних чоловіків, серед яких фельдшер екстреної медичної допомоги, та 20-річну дівчину. Пошкоджено будівлю пошти, газопровід, навчальний заклад. Згоріло п‘ять приватних автівок.
За повідомленням Офісу Генпрокурора, о 16:30 відбувся повторний ворожий обстріл Куп‘янська — поранено поліцейського.
Окрім того, у неділю, 20 серпня, близько 9:40 окупанти обстріляли м. Вовчанськ. Загинув 70-річний цивільний чоловік.
Нагадаємо
Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.