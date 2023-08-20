Враг атаковал Харьковскую область: есть погибший и раненые среди работников экстренных служб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В воскресенье, 20 августа, в результате вражеских обстрелов Харьковщины погиб человек и среди травмированных был полицейский и фельдшер “скорой”. Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram, пишет УНН.
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“Прокуроры зафиксировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Под процессуальным руководством Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
Указано, что по данным следствия, утром 20 августа враг совершил артиллерийский обстрел г. Купянск. Был ранен 45-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу, мужчина находится в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, два автомобиля, гаражи и здание предприятия.
Около 13:20 российские военные снова нанесли удары артиллерией по центру г. Купянск: ранены трое гражданских мужчин, среди которых фельдшер экстренной медицинской помощи, и 20-летняя девушка. Повреждено здание почты, газопровод, учебное заведение. Сгорело пять частных автомобилей.
По сообщению Офиса Генпрокурора, в 16:30 состоялся повторный вражеский обстрел Купянска — ранен полицейский.
Кроме того, в воскресенье, 20 августа, около 9:40 оккупанты обстреляли г. Волчанск. Погиб 70-летний гражданский мужчина.
Напомним
Вследствие артиллерийского обстрела центра города Куп‘янска пострадали 11 гражданских.