Ворог з самого ранку обстріляв селище на Харківщині: пошкоджено навчальний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вранці понеділка російські окупанти обстріляли селище Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Минулої доби ворог відкривав вогонь по трьох районах Харківщини, літня людина загинула, поранення отримали 11 людей, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється”, — написав він у Telegram.
За його словами, 20 серпня протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп’янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.
Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер “швидкої”, що надавав допомогу постраждалим.
У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення “Нової пошти”, будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти.
У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров’я.
Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у неділю, 20 серпня, унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув чоловік та серед травмованих був поліцейський та фельдшер “швидкої”.