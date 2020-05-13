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ВОЗ: новый коронавирус может никогда не исчезнуть

Киев • УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что новый коронавирус, возможно, не удастся полностью преодолеть, и сейчас невозможно предсказать, как долго он будет циркулировать. Об этом заявил во время онлайн-брифинга эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, сообщает агентство Reuters, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

ВОЗ: новый коронавирус может никогда не исчезнуть

“Этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом ... и он может никогда не исчезнуть”, — отметил Райан. Он отметил, что проблема может перерасти в долгосрочную, но может и не стать такой.

По словам Райана, борьба с болезнью будет требовать “огромные усилия”, даже если будет найдена вакцина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила некоторые страны от того, что они снимают ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, а не подготовившись при этом к предотвращению новой вспышки. В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

О новой вспышке COVID-19 после снятия ограничений уже сообщила Южная Корея. О росте уровня новых заболеваний заявила также Германия.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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