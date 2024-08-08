Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов

В Черниговской области за прошедшие сутки зафиксировано 7 взрывов из-за вражеских обстрелов из артиллерии и миномета, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в четверг, пишет УНН.

Детали

"Приходы были в направлении села Елино Сновской громады: шесть взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии и один взрыв, вероятно, из миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении регионального представительства ГПСУ в Facebook.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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