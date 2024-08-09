Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина
Киев • УНН
В течение 9 августа российские войска обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадала 50-летняя женщина, повреждены промышленные и коммунальные объекты, жилые дома, больница и инфраструктура.
В течение суток, 9 августа, войска рф несколько раз атаковали Никопольщину. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере 1 человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам глава ОВА, враг бил артиллерией и дронами-камикадзе.
Мировская и Покровская громады, что на Никопольщине, и сам райцентр в течение дня подвергались вражеским атакам. (...) Пострадала 50-летняя женщина. От пережитого будет оправляться дома
Также в результате обстрелов возник пожар, который спасатели укротили
Кроме того, обстрелы повредили промышленное и коммунальное предприятия, больница, спортшкола. Изуродованы также 3 многоквартирных и 4 частных дома. А еще - газопровод и линия электропередач.
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