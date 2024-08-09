Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина

В течение суток, 9 августа, войска рф несколько раз атаковали Никопольщину. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере 1 человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам глава ОВА, враг бил артиллерией и дронами-камикадзе.

Мировская и Покровская громады, что на Никопольщине, и сам райцентр в течение дня подвергались вражеским атакам. (...) Пострадала 50-летняя женщина. От пережитого будет оправляться дома - рассказал Лысак.

Также в результате обстрелов возник пожар, который спасатели укротили

Кроме того, обстрелы повредили промышленное и коммунальное предприятия, больница, спортшкола. Изуродованы также 3 многоквартирных и 4 частных дома. А еще - газопровод и линия электропередач.

Над Дніпропетровщиною збили два ворожих "шахеди": пошкоджена інфраструктура