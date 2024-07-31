Российские войска сегодня атаковали Донецкую область артиллерией, авиацией и дроном, известно о гибели одного и ранения 5 гражданских, среди которых двое детей, самый маленький ребенок - в тяжелом состоянии, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"31 июля 2024 года вс рф осуществили артиллерийский обстрел поселка Пивничное Бахмутского района. В результате попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения ног двое жителей - мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, как указано, под прицел российских войск попала Новогродовская громада, где от попадания вражеского дрона получил травмы 61-летний тракторист. Он умер в карете скорой помощи в ходе транспортировки в больницу, отметили в прокуратуре.

"Кроме того, в 12:35 оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор села Анновка Покровского района. Предварительно, против мирного населения армия государства-агрессора применила "КАБ-250" с УМПК. Во время вражеской атаки ранены две несовершеннолетние девочки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний гражданин. У пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. Они госпитализированы. Самый младший ребенок - в тяжелом состоянии", - указали в прокуратуре.

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