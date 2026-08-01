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Военного нашли мертвым в ТЦК на Львовщине, подозревают самоубийство

Киев • УНН

 • 3320 просмотра

В Мостисках обнаружен военнослужащий без признаков жизни. Предварительная квалификация события – самоубийство, назначено специальное расследование.

Военного нашли мертвым в ТЦК на Львовщине, подозревают самоубийство
фото иллюстративное

Военнослужащего нашли мертвым в районном ТЦК на Львовщине, подозревают самоубийство, во Львовском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военного, сообщили в ТЦК в субботу, пишет УНН.

Сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия. Предварительная квалификация события – самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются

- говорится в сообщении центра комплектования.

Как указано, "согласно приказу начальника Львовского областного ТЦК и СП назначено специальное расследование, которое проводит соответствующая комиссия".

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Юлия Шрамко

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