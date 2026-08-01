Военного нашли мертвым в ТЦК на Львовщине, подозревают самоубийство
Киев • УНН
В Мостисках обнаружен военнослужащий без признаков жизни. Предварительная квалификация события – самоубийство, назначено специальное расследование.
Военнослужащего нашли мертвым в районном ТЦК на Львовщине, подозревают самоубийство, во Львовском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военного, сообщили в ТЦК в субботу, пишет УНН.
Сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия. Предварительная квалификация события – самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются
Как указано, "согласно приказу начальника Львовского областного ТЦК и СП назначено специальное расследование, которое проводит соответствующая комиссия".
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