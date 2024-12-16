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Военный корабль США впервые за 8 лет прибыл в Камбоджу на фоне беспокойства из-за военно-морской базы Китая

Военный корабль США впервые за 8 лет прибыл в Камбоджу на фоне беспокойства из-за военно-морской базы Китая

Киев  •  УНН

 • 1418 просмотра

USS Savannah пришвартовался в порту Сиануквиль, неподалеку от модернизированной Китаем базы Реам. Визит происходит на фоне растущего влияния КНР в регионе и попыток США восстановить военные связи с Камбоджей.

В понедельник американский военный корабль пришвартовался в Камбодже, всего в нескольких километрах от отремонтированной Китаем военно-морской базы, осуществив первый заход американских военных в порт одного из ближайших региональных союзников Пекина за восемь лет, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Отношения Вашингтона с Пномпенем ухудшались в течение многих лет, на фоне того, как Китай вливал миллиарды долларов в инвестиции в инфраструктуру при бывшем лидере Камбоджи Хун Сене, указывает издание.

Репортеры AFP видели, как в понедельник представители военно-морских сил Камбоджи приветствовали прибытие USS Savannah в южный портовый город Сиануквиль.

Командир американского корабля Дэниел А. Следз сказал, что "прекрасно вернуться, вернув сюда присутствие США после восьми лет", добавив, что его команда "очень рада" быть принятой Камбоджей.

Министерство обороны Камбоджи заявило в пятницу, что пятидневный визит направлен на "укрепление и расширение дружбы" и "содействие двустороннему сотрудничеству".

С 2022 года Китай финансирует реконструкцию военно-морской базы Реам, расположенной примерно в 30 километрах от Сиануквиля, которая изначально была построена частично за счет средств США.

Вашингтон заявил, что база Реам может дать Пекину ключевую стратегическую позицию в Сиамском заливе возле спорного Южно-Китайского моря, на которое Китай почти полностью претендует.

Лидеры Камбоджи неоднократно отрицали, что база предназначена для использования каким-то иностранным государством.

Китайские военные корабли впервые пришвартовались у 363-метрового пирса в декабре прошлого года. Два из них пришвартовались в порту Сиануквиля в мае в рамках крупнейших совместных военных учений Пекина с Камбоджей.

В этом году китайские военные представили вооруженных пулеметами "робопсов" на ежегодных совместных учениях, известных как учения "Золотой дракон".

В начале 2017 года Камбоджа отказалась от подобных совместных учений с американскими силами, которые проводились в течение предыдущих семи лет.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что с 2007 года страну посетили 27 кораблей ВМС США, хотя визит USS Savannah со 103 членами экипажа был первым заходом в док за восемь лет.

Старшие офицеры корабля встретятся с командующим базы Реам.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Камбоджу в июне, чтобы восстановить отношения с верным союзником Китая.

Министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон и Бриджит Уокер из посольства США на прошлой неделе приветствовали "оживление" военных связей между двумя странами.

Зеленский обсудил с премьером Камбоджи формулу мира и подготовку украинских специалистов по разминированию29 мая 2023, 10:28 • 396602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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