Зеленский обсудил с премьером Камбоджи формулу мира и подготовку украинских специалистов по разминированию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Обсудили подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию и реализацию формулы мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Зеленского.
Детали
Как отметил президент Украины, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.
Цитата
"Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества. Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации", - написал Зеленский.
Дополнение
Он также поблагодарил Камбоджу "за принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и сенатор США обсудили ситуацию в украинской обороне и потребности