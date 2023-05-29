Зеленський обговорив з премʼєром Камбоджі формулу миру та підготовку українських спеціалістів із розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Обговорили підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування та реалізацію формули миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Зеленського.
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Як зазначив президент України, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном.
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"Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації", - написав Зеленський.
Доповнення
Він також подякував Камбоджі "за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".
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