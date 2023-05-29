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Зеленський обговорив з премʼєром Камбоджі формулу миру та підготовку українських спеціалістів із розмінування

Зеленський обговорив з премʼєром Камбоджі формулу миру та підготовку українських спеціалістів із розмінування

Київ • УНН

 • 396679 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Обговорили підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування та реалізацію формули миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Зеленського.

Деталі

Як зазначив президент України, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном.

Цитата

"Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації", - написав Зеленський.

Доповнення

Він також подякував Камбоджі "за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

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