Водителей предупредили о тумане и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водителей предупредили о тумане, из-за чего будет ограниченная видимость, а также гололедице на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Будьте внимательны и осторожны на дороге!" - указали в агентстве.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, синоптики дали прогноз на 26 ноября - от 9° мороза до 13° тепла.