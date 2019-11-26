Водителей предупредили о тумане и гололедице

"26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Будьте внимательны и осторожны на дороге!" - указали в агентстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:



снизить скорость движения;



при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;



держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



избегать резких маневров на дороге.



Напомним, синоптики дали прогноз на 26 ноября - от 9° мороза до 13° тепла.