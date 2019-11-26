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Водіїв попередили про туман та ожеледицю

Водіїв попередили про туман та ожеледицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Водіїв попередили про туман, через що буде обмежена видимість, а також ожеледицю на дорогах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"26 листопада вночі та вранці в західних областях туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий). Будьте уважними та обережними на дорозі!" - вказали в агентстві.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на 26 листопада - від 9° морозу до 13° тепла.

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