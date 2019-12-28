Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро субботы, 28 декабря, в большинстве областей Украины мокрые, в ряде областей - заснеженные, на перевалочных участках дорог снег. Однако, проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 28 декабря местами снег в западных, северных, центральных и Одесской областях, где выпало от 2 до 5 см снега, на востоке туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое; в Закарпатской, Одесской, Черкасской областях местами заснеженное", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог, как отмечается, - снег, во Львовской области сильный снег, где выпало до 10-15 см снега. "Покрытие преимущественно мокрое, на Вышковском, Абранском, Торунском, Латирском перевалах местами заснеженное, на Ужоцком перевале снежная каша", - добавили в агентстве.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заверили в Укравтодоре.
На дорогах государственного значения, как сообщается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 715 единиц техники и 1022 рабочих.
Напомним, температура воздуха в течение суток 28 декабря будет колебаться в пределах от 11° мороза до 5° тепла.