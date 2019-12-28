Водіїв попередили про мокрі та засніжені дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок суботи, 28 грудня, у більшості областей України мокрі, у низці областей - засніжені, на перевальних ділянках доріг сніг. Однак, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6 годину 28 грудня місцями сніг в західних, північних, центральних та Одеській областях, де випало від 2 до 5 см снігу, на сході туман. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре; у Закарпатській, Одеській, Черкаській областях місцями засніжене", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - сніг, у Львівській області сильний сніг, де випало до 10-15 см снігу. "Покриття переважно мокре, на Вишківському, Абранському, Торунському, Латірському перевалах місцями засніжене, на Ужоцькому перевалі снігова каша", - додали в агентстві.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - запевнили в Укравтодорі.
На дорогах державного значення, як повідомляється, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 715 одиниць техніки та 1022 робітників.
Нагадаємо, температура повітря впродовж доби 28 грудня коливатиметься у межах від 11° морозу до 5° тепла.