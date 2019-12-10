Водителей предупредили о мокрых дорогах и гололедице

"По состоянию на 6:00 10 декабря осадки в виде небольшого дождя во Львовской и Закарпатской областях, в центральных, южных и некоторых восточных областях туман, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от 0 до +3°С, на юге до +5...+8°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в некоторых южных и западных мокрое, в Винницкой области местами гололедица", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как сообщается, местами небольшой дождь. Температура воздуха +1...+3°С.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 10 декабря в Украине до 13 градусов тепла.