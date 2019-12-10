Водіїв попередили про мокрі дороги та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок автодороги державного значення на більшості території України сухі, у деяких південних та західних областях мокрі, у Вінницькій - місцями ожеледиця, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 10 грудня опади у вигляді невеликого дощу у Львівській та Закарпатській областях, у центральних, південних та деяких східних областях туман; на решті території без опадів. Середня температура повітря коливається від 0 до +3°С, на півдні до +5...+8°С. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе, в деяких південних та західних мокре, Вінницькій області місцями ожеледиця", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як повідомляється, місцями невеликий дощ. Температура повітря +1...+3°С.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 10 грудня в Україні до 13 градусів тепла.