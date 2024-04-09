Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Во время учений НАТО шведские и норвежские военные жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите. Эти коттеджи расположены возле военной базы Вооруженных сил Норвегии на севере страны. Об этом сообщает TV2, пишет УНН.

Детали

Издание отметило, что шведские и норвежские силы обороны арендовали домики в горном поселке, из которых открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфоссе, где регулярно проводятся учения подразделений Норвегии и ее союзников.

Отмечается, что владельцы этих коттеджей - российская властная элита и представители партии владимира путина: мэр города мурманск игорь морар и виктор сайгин, который имеет тесные связи с российскими военными. в горном селе утверждают, что они не знали о связи российских владельцев с российским режимом.

Представитель полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум подтверждает, что совместно с норвежскими вооруженными силами сейчас выясняют обстоятельства вокруг домиков.

Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом. Но мы привлекаемся не только через аренду, - говорит Веум.

Ни министерство обороны, ни служба безопасности не захотели комментировать конкретную территорию коттеджа, но полиция отметила, что аренда такой недвижимости может стать проблемой безопасности.

Напомним

В марте НАТО проводило масштабные учения "Nordic Response - 2024" на севере Норвегии с участием военнослужащих из 13 стран. Они отрабатывали отражение нападения на территорию Альянса.