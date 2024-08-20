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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время испытаний на космодроме на британских Шетландских островах произошел взрыв ракеты

Во время испытаний на космодроме на британских Шетландских островах произошел взрыв ракеты

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 03:46  •  1281 просмотра

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На космодроме SaxaVord произошел взрыв во время тестирования ракеты немецкой компании RFA. Никто не пострадал, компания планирует быстро возобновить работу и выяснить причины инцидента.

Взрыв ракеты произошел во время испытаний на космодроме в Шетландских островах: компания RFA планирует быстрое восстановление работы. The Guardian, передает УНН.

Детали

На новом космодроме SaxaVord в Шетландских островах во время испытаний ракеты немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA) произошел взрыв. Испытания, которые имели целью подготовку к первому вертикальному запуску ракеты с территории Великобритании, завершились «аномалией», которая привела к потере ступени ракеты. Однако компания сообщила, что никто не пострадал.

Взрыв произошел во время тестирования девяти двигателей на острове Анст в понедельник. RFA заявила, что пусковая установка сохранена, ситуация контролируемая, а любая немедленная опасность была ликвидирована. Компания сотрудничает с космодромом и властями для выяснения причин сбоя.

RFA, базирующаяся в Аугсбурге, Германия, подчеркнула, что испытания являются важной частью ее философии развития, и компания осознавала риски, связанные с таким подходом. Представитель компании заверил, что они стремятся как можно быстрее вернуться к регулярным операциям.

Этот инцидент произошел через три месяца после первого успешного испытания на этом же месте, когда RFA осуществила восьмисекундный запуск двигателей.

Британія побудує радіолокаційну станцію для стеження за КНР та рф в космосі - ЗМІ8 августа 2024, 17:57 • 28055 просмотров

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