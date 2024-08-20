Во время испытаний на космодроме на британских Шетландских островах произошел взрыв ракеты

Взрыв ракеты произошел во время испытаний на космодроме в Шетландских островах: компания RFA планирует быстрое восстановление работы. The Guardian, передает УНН.

Детали

На новом космодроме SaxaVord в Шетландских островах во время испытаний ракеты немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA) произошел взрыв. Испытания, которые имели целью подготовку к первому вертикальному запуску ракеты с территории Великобритании, завершились «аномалией», которая привела к потере ступени ракеты. Однако компания сообщила, что никто не пострадал.

Взрыв произошел во время тестирования девяти двигателей на острове Анст в понедельник. RFA заявила, что пусковая установка сохранена, ситуация контролируемая, а любая немедленная опасность была ликвидирована. Компания сотрудничает с космодромом и властями для выяснения причин сбоя.

RFA, базирующаяся в Аугсбурге, Германия, подчеркнула, что испытания являются важной частью ее философии развития, и компания осознавала риски, связанные с таким подходом. Представитель компании заверил, что они стремятся как можно быстрее вернуться к регулярным операциям.

Этот инцидент произошел через три месяца после первого успешного испытания на этом же месте, когда RFA осуществила восьмисекундный запуск двигателей.

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