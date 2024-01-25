Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв
Возле железнодорожного вокзала в оккупированном Бердянске прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование катастрофы самолета рф "Ил-76" в белгородской области.
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин
россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ
Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.
КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты
Северная Корея провела испытания новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасал-3-31".
Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что разногласия по вопросам иммиграции могут помешать утверждению всеобъемлющего пакета помощи Украине. Разногласия, возникшие после двухпартийных переговоров по иммиграции, могут привести к тому, что Конгресс будет рассматривать эти вопросы по отдельности.
Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, выразив недовольство нынешними запланированными взносами на 2024 год. Шольц заявил, что сейчас Германия мобилизует более половины известной европейской поддержки на оборону Украины.
Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники
Как сообщается, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в туапсе, россия, вызвав масштабные пожары и разрушения.
Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, повлекшие отключение электроэнергии в нескольких регионах, Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку имеет достаточно собственной генерации и две единицы генерирующего оборудования в резерве. Министерство энергетики призывает уменьшить нагрузку в часы пиковых нагрузок.
Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который корректировал ракетные обстрелы Харькова и планировал кибератаки на правительственные сайты.