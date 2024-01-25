Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Во временно оккупированном городе Бердянск прогремел одиночный взрыв в районе железнодорожного вокзала, но подробные обстоятельства и причины пока остаются неизвестными. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает УНН.

Детали

Сегодня, 25 января, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области жители сообщили о взрыве.

Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала - написала в Telegram Виктория Галицина.

Информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока нет.

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