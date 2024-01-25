Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  167498 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  171677 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153761 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин

Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ

Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.

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КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты

Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что разногласия по вопросам иммиграции могут помешать утверждению всеобъемлющего пакета помощи Украине. Разногласия, возникшие после двухпартийных переговоров по иммиграции, могут привести к тому, что Конгресс будет рассматривать эти вопросы по отдельности.

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Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине

Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, выразив недовольство нынешними запланированными взносами на 2024 год. Шольц заявил, что сейчас Германия мобилизует более половины известной европейской поддержки на оборону Украины.

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Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины

Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники

Как сообщается, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в туапсе, россия, вызвав масштабные пожары и разрушения.

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Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе - источники

Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, повлекшие отключение электроэнергии в нескольких регионах, Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку имеет достаточно собственной генерации и две единицы генерирующего оборудования в резерве. Министерство энергетики призывает уменьшить нагрузку в часы пиковых нагрузок.

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Дефицита электричества нет, в Харькове и Николаевской области обесточивания из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена пророссийской хакерской группировки "народная cyberармия рф", который корректировал ракетные обстрелы Харькова и планировал кибератаки на правительственные сайты.

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Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков