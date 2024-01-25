У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Київ • УНН
Біля залізничного вокзалу в окупованому Бердянську пролунав вибух, причина якого поки що не встановлена. Про жертви та руйнування поки що не повідомляється.
У тимчасово окупованому місті Бердянськ прогримів одиночний вибух у районі залізничного вокзалу, але докладні обставини та причини наразі залишаються невідомими. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 25 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області жителі повідомили про вибух.
Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу
Інформації щодо постраждалих чи завдані збитки поки що немає.
російські окупанти перетворюють порт Бердянська на військовий об'єкт, розміщаючи там важку техніку28.12.23, 14:12 • 25598 переглядiв