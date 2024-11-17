Во Львовской области количество раненых, из-за российской атаки, возросло до трех человек

По данным правоохранителей, на Львовщине в результате атаки сс рф пострадали трое мужчин в возрасте 55, 68 и 69 лет - все они доставлены в медицинское учреждение. Также погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки захватчиков находилась в автомобиле.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В результате падения обломков вражеской ракеты в Шептицком районе погибла 66-летняя местная жительница. Еще трое мужчин в возрасте 55, 68 и 69 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 20 гаражных помещений.

Напомним,

УНН ранее передавал, что утром, в воскресенье 17 ноября, российские военные атаковали Львовскую область крылатыми ракетами. Из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе один человек погиб.

В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким