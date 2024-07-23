Во Львове в одной из квартир многоэтажки взорвался туристический газовый баллон в результате чего пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

75-летняя женщина решила приготовить еду, а в результате получила ожоги лица и рук. Спасатели оказали пострадавшей домедицинскую помощь. От госпитализации она отказалась, - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС в очередной раз предупредили, что туристический газовый баллон должен использоваться только на открытом воздухе. Не рекомендуется пользоваться им дома!

Напомним

5 июля в квартире в Киеве взорвался туристический баллон, в результате чего владелица получила ожоги рук, но пожара не произошло.