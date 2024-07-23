Киев • УНН
В квартире многоэтажки во Львове взорвался туристический газовый баллон, в результате чего 75-летняя женщина получила ожоги. ГСЧС предупреждает об опасности использования таких устройств в помещениях.
Во Львове в одной из квартир многоэтажки взорвался туристический газовый баллон в результате чего пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
75-летняя женщина решила приготовить еду, а в результате получила ожоги лица и рук. Спасатели оказали пострадавшей домедицинскую помощь. От госпитализации она отказалась,
Также в ГСЧС в очередной раз предупредили, что туристический газовый баллон должен использоваться только на открытом воздухе. Не рекомендуется пользоваться им дома!
Напомним
5 июля в квартире в Киеве взорвался туристический баллон, в результате чего владелица получила ожоги рук, но пожара не произошло.