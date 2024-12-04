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Во Франции правительству Мишеля Барнье грозит отставка: голосование депутатов сегодня, в 15: 00 по Гринвичу

Киев  •  УНН

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Французский парламент проведет голосование по вотуму недоверия правительству Мишеля Барнье через пенсионный закон. Оппозиционные партии Меланшона и Ле Пен объединились против действующего премьер-министра.

После того, как премьер-министр Мишель Барнье протолкнул пенсионный закон, партии Меланшона и Ле Пен решили выразить ему вотум недоверия. Голосование состоится в ближайшие часы.

Передает УНН со ссылкой на Rai и EFE.

Если не произойдет большой неожиданности, французское правительство во главе с Мишелем Барнье будет вынуждено уйти в отставку уже в эту среду. Соответствующий прогноз может сбыться после голосования вотума недоверия, который вынесен на голосование в 16.00.

справка

Вотум недоверия был выдвинут новым народным фронтом (ННФ) и поддержан Национальным объединением (НО), партией Марин Ле Пен.

Таким образом, Национальное собрание Франции имеет на повестке дня два вотума недоверия: один представлен депутатами левой коалиции нового народного фронта (la France Insoumise, социалисты, зеленые и коммунисты), а другой - от крайнего большинства. 

У оппозиции есть 24 часа, чтобы выразить вотум недоверия. Голосование может состояться уже сегодня.

Стоит также отметить, что с 1962 года, ни одно французское правительство не было вынуждено уйти в отставку в результате такого голосования.

Контекст

Суть проблемы ,из-за которой правительство Мишеля Барнье, вероятнее всего,  потерпит поражение, заключается в законопроекте о финансировании социального обеспечения.

Его должны были рассмотреть начиная с 15: 00, но Барнье, выступая в палате Национального собрания, заявил о применении статьи 49.3 конституции, которая позволяет принять закон без прохождения парламентского голосования.

"Французы не простят нам того, что мы отдаем предпочтение частным интересам перед будущим нации. .. Мы достигли момента истины, который ставит каждого перед своей ответственностью", - заявил Барнье. 

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"Столкнувшись с этим еще одним отрицанием демократии, мы бросим вызов правительству. Мишель Барнье войдет в историю как человек с кратчайшим мандатом", - заявила депутат Матильда Пано, лидер группы левого формирования La France Insoumise (LFI) в палате под руководством Жана-Люка Меланшона. Вскоре после этого правое Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен подтвердило, что оно будет голосовать вместе с левыми за свержение правительства.

Со своей стороны, глава экономики Антуан Арман предупредил о "нестабильности", которую может вызвать падение правительства.

"Мы подвергаем вотуну недоверия не правительство и бюджет, а страну, которую мы подвергаем опасности. Если завтра процентные ставки вырастут, если повысятся налоги, французы заплатят за последствия", - заявил он. 

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Трудности Барнье в продвижении бюджета на 2025 год в глубоко разделенном парламенте погрузили Францию во второй политический кризис за последние шесть месяцев.

С момента своего создания в сентябре правительство меньшинства Барнье полагалось на поддержку "Национального фронта" для своего выживания.

Бюджетный законопроект, целью которого является сдерживание растущего государственного дефицита Франции за счет повышения налогов на 60 миллиардов евро (63 миллиарда долларов США) и сокращения расходов, может означать конец этого шаткого баланса.

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Игорь Тележников

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