В результате наводнения в Индонезии погибли уже 43 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах погибли уже 43 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"В пятницу индонезийские спасатели искали пропавших без вести после ливневых паводков и оползней, вызванных проливными дождями, в результате которых в Джакартском регионе погибли по меньшей мере 43 человека", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что около десятка человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Так, по данным властей, около 192 тысяч жителей были эвакуированы во временные убежища, причем многие из них не смогли вернуться в свои дома.
В издании сообщают, что вода отступила во многих районах, и энергоснабжение, которое было отключено во многих районах, восстанавливается. Планируется продолжить и поиски пострадавших.
Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что направило около 11 тыс. работников для распространения лекарств, дезинфицирующих гигиенических наборов и продуктов питания с целью предотвращения вспышек гепатита А, лихорадки денге, которые переносятся комарами, и других заболеваний, включая инфекции, связанные с контактом с мертвыми животными.
Напомним, что десятки тысяч людей были эвакуированы в столице Индонезии Джакарте 2 января после внезапных наводнений и оползней в регионе.