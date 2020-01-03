Внаслідок повені в Індонезії загинули вже 43 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У результаті повені в столиці Індонезії Джакарті і прилеглих районах загинули вже 43 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"У п'ятницю індонезійські рятувальники шукали зниклих безвісти після зливових паводків і зсувів ґрунту, викликаних проливними дощами, в результаті яких в Джакартському регіоні загинули щонайменше 43 людини", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що близько десятка людей як і раніше вважаються зниклими безвісти.
Так, за даними влади, близько 192 тисяч жителів було евакуйовано в тимчасові притулки, причому багато хто з них не зміг повернутися у свої будинки.
У виданні повідомляють, що вода відступила в багатьох районах, і енергопостачання, яке було відключено в багатьох районах, відновлюється. Планується продовжити і пошуки постраждалих.
Міністерство охорони здоров'я Індонезії заявило, що направило близько 11 тис. працівників для розповсюдження ліків, дезінфікуючих гігієнічних наборів і продуктів харчування з метою запобігання спалахам гепатиту А, лихоманки денге, які переносяться комарами, і інших захворювань, включаючи інфекції, пов'язані з контактом з мертвими тваринами.
Нагадаємо, що десятки тисяч людей були евакуйовані в столиці Індонезії Джакарті 2 січня після раптових повеней і зсувів ґрунту в регіоні.