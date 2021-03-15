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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52143 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72791 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110081 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145627 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195957 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193612 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279927 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

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Актуальное
ВМС Украины получили образцы ракетного комплекса "Нептун"

ВМС Украины получили образцы ракетного комплекса "Нептун"

Киев  •  УНН

 • 28462 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" сегодня, 15 марта, передано в состав Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Анонсированную ранее передачу опытных образцов "Нептун" поздравил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и значительно усилят способности Вооруженных Сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

Цитата

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - подчеркнул Таран.

Что было раньше

В конце прошлого года Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.

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