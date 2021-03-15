ВМС Украины получили образцы ракетного комплекса "Нептун"

Детали

Анонсированную ранее передачу опытных образцов "Нептун" поздравил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и значительно усилят способности Вооруженных Сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

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"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - подчеркнул Таран.

Что было раньше

В конце прошлого года Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.