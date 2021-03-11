Протикорабельні "Нептуни" очікують у ВМС уже цього місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Дослідні зразки ракетного комплексу “Нептун” українське військо має отримати вже найближчими днями, розпочинається підготовка розрахунків. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
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"Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ “Нептун” протягом березня 2021 року будуть передані до складу українського війська. У Військово-морських силах Збройних сил України вже сформований відповідний підрозділ", - повідомили у пресслужбі з посиланням на слова Тарана.
Деталі
За словами міністра оборони, комплекси РК-360МЦ “Нептун” виготовлені в межах державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством “Державне Київське конструкторське бюро “Луч”.
“Нептун” — це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі ВМС РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", — заявив Андрій Таран.
Він зазначив також, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі ВМС ЗСУ. Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
Андрій Таран зазначив, що ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків “Нептуна”, які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.
Що було раніше
Наприкінці минулого року Державне Київське конструкторське бюро "Луч“, яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун“.
“Нептун” оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. На озброєння ЗСУ комплекс “Нептун” прийнято 23 серпня 2020 року.