Противокорабельные "Нептуны" ожидают в ВМС уже в этом месяце
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" украинское войско должно получить уже в ближайшие дни, начинается подготовка расчетов. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
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"Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" в течение марта 2021-го будут переданы в состав украинской армии. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины уже сформировано соответствующее подразделение", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Тарана.
Детали
По словам министра обороны, комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".
"Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС ЖК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - заявил Андрей Таран.
Он отметил также, что действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе ВМС ВСУ. Собственно, комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.
Андрей Таран отметил, что эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.
Что было ранее
В конце прошлого года Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войско в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".
"Нептуны" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принято 23 августа 2020 года.