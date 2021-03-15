ВМС України отримали зразки ракетного комплексу "Нептун"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ “Нептун” сьогодні, 15 березня, передано до складу Військово-Морських Силах Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Деталі
Анонсовану раніше передачу дослідних зразків “Нептун” привітав Міністр оборони України Андрій Таран. За його словами дані комплекси виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством “Державне Київське конструкторське бюро “Луч” і значно посилять спроможності Збройних Сил в Азово-Чорноморському регіоні. Відповідний підрозділ уже сформовано у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.
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“Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути „Нептуни“, ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря”, — наголосив Таран.
Що було раніше
Наприкінці минулого року Державне Київське конструкторське бюро "Луч“, яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун“.
“Нептун” оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. На озброєння ЗСУ комплекс “Нептун” прийнято 23 серпня 2020 року.