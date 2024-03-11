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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо войск НАТО в Украину нужно вернуть мужчин из-за рубежа - министр обороны Словакии

Вместо войск НАТО в Украину нужно вернуть мужчин из-за рубежа - министр обороны Словакии

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:29  •  7026 просмотра

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Вместо того, чтобы отправлять войска НАТО в Украину, министр обороны Словакии Роберт Калиняк предлагает вернуть боеспособных украинских мужчин, которые выехали за границу.

По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, вместо направления военных НАТО, в Украину следует вернуть боеспособных мужчин, которые выехали за границу. Его заявление в Facebook опубликовала пресс-служба правящей партии страны SMER-SSD, пишет УНН.

Из всех беженцев, которых мы защищаем, предоставляем им дом и работу, есть группа, которая подходит под украинский закон о призыве. Я думаю, что это самая большая помощь украинской армии, если у нее будет достаточно людей и мужчин,

- сказал Калиняк.

Он добавил, что дискуссии о введении западных войск в Украину - это "толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта".

Калиняк обвинил западные страны и словацкую оппозицию в призывах об увеличении помощи украинским военным, поскольку это якобы приводит к эскалации.

Если бы они были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они бы призвали позволить боеспособным украинцам вернуться на родину. Мы видели результаты войны "до последнего украинца", и пришло время искать мирные решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины,

- резюмировал Калиняк.

Напомним

Как ранее писал УНН, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, россии, ЕС и США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
robert-kalinyakРоберт Калиняк
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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