Вместо войск НАТО в Украину нужно вернуть мужчин из-за рубежа - министр обороны Словакии

По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, вместо направления военных НАТО, в Украину следует вернуть боеспособных мужчин, которые выехали за границу. Его заявление в Facebook опубликовала пресс-служба правящей партии страны SMER-SSD, пишет УНН.

Из всех беженцев, которых мы защищаем, предоставляем им дом и работу, есть группа, которая подходит под украинский закон о призыве. Я думаю, что это самая большая помощь украинской армии, если у нее будет достаточно людей и мужчин, - сказал Калиняк.

Он добавил, что дискуссии о введении западных войск в Украину - это "толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта".

Калиняк обвинил западные страны и словацкую оппозицию в призывах об увеличении помощи украинским военным, поскольку это якобы приводит к эскалации.

Если бы они были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они бы призвали позволить боеспособным украинцам вернуться на родину. Мы видели результаты войны "до последнего украинца", и пришло время искать мирные решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины, - резюмировал Калиняк.

Напомним

Как ранее писал УНН, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, россии, ЕС и США.