Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

Компания получила деньги на строительство метрополитена, но положила эти средства на депозитный счет. Суд взыскал в пользу столицы 139 миллионов гривен, которые таким образом заработал подрядчик. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Следствие установило, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь на депозитных счетах в банке. Таким образом она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен.

По результатам нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2024 иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн. гривен - заявили в прокуратуре.

Дополнение

В прокуратуре рассказали, что дело продолжается еще с октября 2021 года. Тогда Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориальной общины столицы в лице Киевского городского совета.

Тогда суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 139 млн гривен в бюджет столицы. Через год Северный апелляционный оставил это решение в силе, но Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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