Вместо 12 журналов один электронный документ: Минобороны упростило учет личного состава

Министерство обороны Украины упростило учет личного состава ВСУ. Теперь вместо 12 бумажных журналов будет 1 электронный документ. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Министерстве обороны Украины был разработан и принят приказ №687, который объединяет 12 журналов учета личного состава в один документ.

Чтобы вы понимали, как это сейчас. Ответственный человек должен переписывать данные из других журналов, чтобы иметь полную информацию по личному составу. Например, приходит пять ротных с данными по штатке. И их надо внести в основной журнал. Но с электронным журналом можно будет внести информацию быстро и при необходимости скорректировать. Вместо переписывания надо сделать Ctrl+C с Ctrl+V - и готово,

Она добавила, что для тех подразделений, где пока нет технической возможности перейти на электронный формат сразу, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.

Также Черногоренко уточнила, какие именно журналы были оцифрованы:

Министерство обороны продолжает постепенную депаперизацию армии и уменьшение бюрократической нагрузки на военных. Мы выступаем за эффективную службу народу Украины, а не бумагам,