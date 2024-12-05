Вместо 12 журналов один электронный документ: Минобороны упростило учет личного состава
Киев • УНН
Министерство обороны Украины переводит учет личного состава в электронный формат, заменяя 12 бумажных журналов одним цифровым. Переходный период продлится до сентября 2025 года.
Министерство обороны Украины упростило учет личного состава ВСУ. Теперь вместо 12 бумажных журналов будет 1 электронный документ. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в Министерстве обороны Украины был разработан и принят приказ №687, который объединяет 12 журналов учета личного состава в один документ.
Чтобы вы понимали, как это сейчас. Ответственный человек должен переписывать данные из других журналов, чтобы иметь полную информацию по личному составу. Например, приходит пять ротных с данными по штатке. И их надо внести в основной журнал. Но с электронным журналом можно будет внести информацию быстро и при необходимости скорректировать. Вместо переписывания надо сделать Ctrl+C с Ctrl+V - и готово,
Она добавила, что для тех подразделений, где пока нет технической возможности перейти на электронный формат сразу, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.
Также Черногоренко уточнила, какие именно журналы были оцифрованы:
- именной список личного состава;
- книга учета личного состава;
- именной список для проведения вечерней поверки;
- книга штатно-должностного учета личного состава;
- книга алфавитного учета личного состава;
- книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
- книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава;
- книга учета выбывшего и прибывшего личного состава;
- суточная ведомость;
- журнал контроля за состоянием учета личного состава;
- книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
- суточная ведомость воинской части на особый период.
Министерство обороны продолжает постепенную депаперизацию армии и уменьшение бюрократической нагрузки на военных. Мы выступаем за эффективную службу народу Украины, а не бумагам,
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