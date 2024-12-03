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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны об идее тренинга повесток в "Резерв+": оцениваем плюсы и минусы

Минобороны об идее тренинга повесток в "Резерв+": оцениваем плюсы и минусы

Киев  •  УНН

 • 1255 просмотра

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Минобороны прорабатывает возможность добавить функцию отслеживания повесток в приложении "Резерв+". Техническая реализация не сложная, сейчас оцениваются нормативные аспекты и ожидается поддержка правительства.

Технически реализовать трекинг повесток в приложении "Резерв+" не сложно. Сейчас прорабатывают нормативную часть, оценивают все плюсы и минусы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим много запросов от наших бизнесов, компаний, наемных работников, что было бы хорошо, если бы в "Резерв+" можно было бы отслеживать все этапы отправки бумажной повестки, детали, статус документа. Бывает такое, что повестка приходит по почте, а человек не в курсе и из - за этого можно получать штраф

- сказала Черногоренко.

Она отметила, что технически реализовать такой трекинг повесток не сложно.

Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем все плюсы и минусы. Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро

- рассказала Черногоренко.

Дополнение

Ранее Черногоренко сообщала, что у "Резерв+" может появиться система, которая будет информировать человека об изменениях в его личном деле. Она предложила внедрение системы тренинга повесток.

Резерв+: тестируется возможность отсрочки для многодетных родителей9 нояб. 2024, 13:16 • 20729 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
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