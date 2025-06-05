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ДУБЛЬ! Власти Чернигова отреагировали на жалобы о недопуске в укрытия

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Начальник Черниговской ГВА подчеркнул важность обеспечения доступа к укрытиям. По фактам недопуска в укрытия во время тревог направлены письма в полицию.

ДУБЛЬ! Власти Чернигова отреагировали на жалобы о недопуске в укрытия

Черниговская городская военная администрация отреагировала на обращения граждан о недопуске к укрытиям во время воздушных тревог. Об этом сообщают УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.

Детали

Реагируя на "обращения граждан о недопуске к укрытиям во время воздушных тревог", глава Черниговской городской военной администрации напомнил, что "все должностные лица должны обеспечивать круглосуточный беспрепятственный доступ к укрытиям во время воздушных тревог".

В связи с усилением вражеских обстрелов со стороны россии на территории нашего города, особо отмечаю критическую важность обеспечения беспрепятственного доступа граждан к укрытиям во время воздушных тревог. Недопуск населения к укрытиям во время воздушных тревог является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность"

 – отметил в сообщении начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

По выявленным фактам недопуска населения к укрытиям во время воздушных тревог, Дмитрий Брыжинский направил официальные письма в органы Национальной полиции для проведения служебного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом02.06.25, 03:11 • 12293 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Чернигов
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