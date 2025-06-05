ДУБЛЬ! Власти Чернигова отреагировали на жалобы о недопуске в укрытия
Киев • УНН
Начальник Черниговской ГВА подчеркнул важность обеспечения доступа к укрытиям. По фактам недопуска в укрытия во время тревог направлены письма в полицию.
Черниговская городская военная администрация отреагировала на обращения граждан о недопуске к укрытиям во время воздушных тревог. Об этом сообщают УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.
Детали
Реагируя на "обращения граждан о недопуске к укрытиям во время воздушных тревог", глава Черниговской городской военной администрации напомнил, что "все должностные лица должны обеспечивать круглосуточный беспрепятственный доступ к укрытиям во время воздушных тревог".
В связи с усилением вражеских обстрелов со стороны россии на территории нашего города, особо отмечаю критическую важность обеспечения беспрепятственного доступа граждан к укрытиям во время воздушных тревог. Недопуск населения к укрытиям во время воздушных тревог является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность"
По выявленным фактам недопуска населения к укрытиям во время воздушных тревог, Дмитрий Брыжинский направил официальные письма в органы Национальной полиции для проведения служебного расследования и привлечения виновных к ответственности.
В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом02.06.25, 03:11 • 12293 просмотра